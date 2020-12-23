Путин заявил, что в вопросах приватизации власти РФ действуют очень аккуратно

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что российские власти очень аккуратно подходят к вопросам приватизации, осуществляя ее только тогда, когда она способна привнести существенный вклад в развитие экономики. Об этом сообщает РИА Новости.

"По поводу приватизации: мы действуем очень аккуратно. <...> Это нужно делать только тогда и там, где результаты этих приватизационных процессов привносят значимый, понятный вклад в развитие в соответствующую отрасль. Мы так и делаем, мы не делаем это в погоне за деньгами, чтобы во что бы то ни стало получить какой-то выигрыш от реализации госимущества", – заявил президент на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Ранее власти Крыма выставили на аукцион крупнейшее винодельческое и виноградарское объединение "Массандра". Оно оценивалось более чем в 5,3 миллиарда рублей.

Победителем на торгах на покупку предприятия стала структура банка "Россия". Дочерняя компания банка – "Южный проект" – приобрела единым лотом 100% акций винодельческой компании за 5,327 миллиарда рублей.