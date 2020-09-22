Банковские комиссии за услуги ЖКХ могут отменить этой осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Осенью 2020 года планируют принять законопроект о запрете на банковские комиссии при оплате услуг ЖКХ, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

"Планируем принять законопроект, запрещающий взимать с плательщика комиссию при внесении платы за ЖКУ и капремонт. Только на этом жители смогут сэкономить около 25–30 миллиардов рублей ежегодно", – отметил депутат.

Он также добавил, что фракция "Единая Россия" и комитет по жилищной политике и ЖКХ разработали ряд проектов, направленных на социальную защиту граждан. К примеру, законопроект о запрете на вынесение из служебного жилья соцнайма женщин, достигших 55-летнего возраста, и мужчин, достигших 60-летнего возраста, будет рассмотрен в первом чтении осенью.

Также подготовлен законопроект о бывших ведомственных общежитиях. По словам парламентария, сегодня на такое жилье не в полном объеме распространяются правила приватизации и нормы Жилищного кодекса. Кроме того, депутаты разработали упрощенный порядок проведения собраний в многоквартирных домах.

"Можно будет решать жилищные вопросы через конференции или отправлять делегата от каждого этажа", – рассказал Пахомов.

Ранее сообщалось, что штрафы для ресурсоснабжающих организаций за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами увеличатся в разы после вступления в сентябре законопроекта Госдумы.

Согласно разработанным поправкам, за нарушение нормативов услуг ЖКХ в первый раз предлагается штрафовать в размере от 5 до 10 тысяч рублей, при повторном нарушении – от 15 до 30 тысяч рублей. Минстрой поддержал инициативу, но предложил убрать из документа наказания для юрлиц.