Процедура согласования перепланировки жилья изменилась в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Согласовать перепланировку жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах теперь можно только онлайн, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

С 21 августа документы в бумажном виде больше не принимают. Заявления на получение госуслуги принимают только на mos.ru. Обращаться в центры госуслуг "Мои документы" и в жилищные инспекции больше не нужно.

Чтобы подать заявление, в разделе "Жилье, ЖКУ, двор" нужно выбрать услугу "Согласование переустройства, перепланировки помещения в жилом доме". Она разработана совместно с городским департаментом информационных технологий.

Помимо этого, перечень документов, которые необходимо предоставить, сократился. Протокол общего собрания не понадобится, если он раньше уже был передан на хранение в Мосжилинспекцию. Журнал производства работ не пригодится, если в помещении не затрагиваются несущие конструкции. Также упрощен процесс согласования работ, для которых не требуется проектная документация.

Если понадобятся дополнительные документы, к примеру квитанции об оплате штрафа или технический паспорт, их можно загрузить и сразу направить в Мосжилинспекцию через личный кабинет.

Отмечается, что нововведения позволят сократить сроки получения решения от Мосжилинспекции. Оно поступит в личный кабинет в виде электронного документа, а если нужно, его можно получить и на бумажном носителе в центрах "Мои документы".

Ранее Сергей Собянин заявил, что благодаря центрам госуслуг москвичи могут получить множество документов в одном месте. По его словам, с созданием девять лет назад нового проекта по оказанию помощи гражданам в городе появилась новая профессия – сотрудник центра госуслуг.

Мэр напомнил, что сотрудники центров внесли огромный вклад в борьбу с коронавирусом. По его словам, во время пандемии операторами горячей линии стали свыше 800 работников центров госуслуг. Другая часть сотрудников, по его словам, помогала медработникам с бумажной и административной работой.

