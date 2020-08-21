Эксперт рассказал о преимуществах регистрации автомобилей через МФЦ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Возможность зарегистрировать автомобиль через МФЦ упростит жизнь автовладельцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на автомобильного эксперта Игоря Моржаретто.

Так он прокомментировал принятое постановление кабмина РФ, предоставляющее такую возможность. Эксперт подчеркнул, что такая процедура ускорит процесс подачи документов.

"Это упростит жизнь автовладельцев так же, как упростила возможность поменять права через МФЦ. Многие идут на это, у кого нет срочной необходимости. Идти ближе, не надо стоять в очереди", – рассказал Моржаретто.

Он положительно оценил эту инициативу. Однако, по словам Моржаретто, остается неясной техническая сторона ее реализации.

Сообщалось, что регистрация транспортного средства в МФЦ стала возможна благодаря привлечению сотрудников МВД к работе центров госуслуг. С ними автовладельцы будут соприкасаться лишь на этапе осмотра автомобиля. Что касается приема заявлений и выдачи документов, то данной процедурой будут заниматься сотрудники МФЦ.