Собянин отметил рост популярности онлайн-услуг на официальном сайте правительства столицы

16 июля, 19:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сергей Собянин отметил резкий рост популярности онлайн-услуг на официальном портале мэра и правительства города. Об этом сообщил мэр столицы на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"Чаще всего москвичи заходили в электронный дневник школьника, на сервис передачи показаний приборов учета воды, электросчетчиков, за ежемесячным пособием на ребенка и другими выплатами", – говорится в публикации.
Мэр Москвы добавил, что некоторые услуги можно оказать только офлайн, в связи с чем в городе постарались как можно быстрее открыть МФЦ. "С 29 июня в "Мои документы" обратились уже полмиллиона москвичей", – уточняет Сергей Собянин.
"Самая популярная очная услуга – оформление карты москвича. Потом – регистрационный учет граждан России, предоставление информации жилищного учета, расчет (перерасчет) услуг ЖКХ и оформление российского паспорта", – обратил внимание градоначальник.
Ранее Собянин заявил, что количество пациентов с ковидной пневмонией снижается. Он отметил, что столица проводит в два раза больше тестов на коронавирус, чем другие регионы страны.
Кроме того, говорилось, что в 11 офисах центров госуслуг доступны две услуги Пенсионного фонда России. Горожане могут получить сведения о трудовой деятельности, содержащиеся в индивидуальном лицевом счете.
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