В России разрешили регистрацию автомобилей в центрах "Мои документы"

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о регистрации транспортных средств в центрах госуслуг "Мои документы". Соответствующий документ опубликован на сайте российского правительства.

"Новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ. С ними заявителям предстоит иметь дело только на этапе осмотра автомобиля. Приемом заявлений автовладельцев будут заниматься сотрудники МФЦ, они же выдадут готовые документы", – говорится в сообщении.

В июне сообщалось, что Российский союз автостраховщиков (РСА) запускает новую IT-систему для работы с ОСАГО. С ее помощью можно будет рассчитывать стоимость договоров, оценивать убытки, а также вычислять КБМ.

Немного позже от МВД поступило другое предложение, которое затронет автомобилистов. В ведомстве объявили, что намерены уточнить перечень сведений, которые обязательно должны быть отражены в паспорте транспортного средства и водительских правах.

