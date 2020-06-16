Российский союз автостраховщиков запустит новую IT-систему ОСАГО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Российский союз автостраховщиков (РСА) запустит новую IT-систему ОСАГО. Она заработает 28 июня, приводит Агентство "Москва" комментарий представителей организации.
"База данных должна в дальнейшем остаться в ведении союза", – приводится в сообщении заявление президента РСА Игоря Юргенса. Он подчеркнул, что за счет средств страховщиков инвестирует в проект свыше 2 миллиардов рублей.
По его словам, проект АИС ОСАГО содержит ряд самых инновационных технологических решений. При этом планируется запуск таких основных модулей, как договоры и убытки ОСАГО, расчет КБМ.
Ранее стало известно, что Центробанк предлагает внести изменения в закон об ОСАГО. Поправки предусматривают, что, если страхователь хочет изменить сведения, указанные при заключении договора, страховщику дается не более 20 минут на отправку электронного полиса.
Кроме того, ранее страховщики назвали нарушения ПДД, которые повлияют на стоимость ОСАГО. Как пояснил глава союза Игорь Юргенс, новая редакция закона позволит продолжить курс на полную индивидуализацию тарифов ОСАГО.
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