Центробанк предлагает внести изменения в закон об ОСАГО

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Центробанк представил поправки в закон об ОСАГО, которые касаются электронного документооборота между сторонами договора страхования, сообщает газета "Известия".

В частности, поправки предусматривают, что если страхователь хочет изменить сведения, указанные при заключении договора, страховщику дается не более 20 минут на отправку электронного полиса.

Уточняется, что эта норма будет действовать только в случаях, когда корректировка полиса не потребует доплаты страховой премии, а страховщику не надо будет ожидать подтверждения оплаты от банка.

Эксперты считают, что это нововведение простимулирует страховые компании перейти к электронному документообороту и продажам электронных полисов ОСАГО.

Второе предполагаемое нововведение – это обязанность владельца машины извещать страховщика о проведении независимой экспертизы после аварии. Сейчас такая обязанность не прописана в законе.

Также предусмотрено уменьшение количества коэффициентов, влияющих на стоимость полиса. Банк России хочет упразднить коэффициенты, которые применяют при использовании прицепа и после грубых нарушений условий страхования. К примеру, указания ложной информации при оформлении полиса или намеренного содействия наступлению страхового случая.

ЦБ предлагает изъять из закона пункт о неустойке, которую уплачивает страховщик в случае досрочного прекращения договора ОСАГО, если он не смог соблюсти срок возврата части страховой премии.

Ранее стало известно, что страховые компании получат право повышать тариф ОСАГО не только для злостных нарушителей правил дорожного движения, но и для законопослушных водителей. Об этом говорится в последней редакции поправок в закон об ОСАГО.

Как пояснил председатель комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков, страховщики будут самостоятельно устанавливать факторы, влияющие на величину тарифа.