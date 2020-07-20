Перевод автомобиля с бензина на газ сэкономит водителю до 200 тысяч рублей в год

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В России запустили программу по переводу автомобилей с бензина на газ, сообщает ТАСС.

Государство обеспечит автомобилистам меры поддержки в виде субсидирования из бюджета 60 процентов от стоимости переоборудования. Кроме этого, компания "Газпром" в рамках маркетинговых программ своей дочерней компании "Газпром газомоторное топливо" субсидирует еще 30 процентов. Владельцам автомобилей останется оплатить всего 10 процентов.

Согласно программе, траты автовладельцев на топливо должны снизиться на 60–65 процентов при переходе на газ (КПГ – компримированный природный газ), а это в среднем от 100 до 200 тысяч рублей в год с каждого автомобиля.

"Такая мера может стать эффективным способом поддержки как физлиц, так и субъектов малого и среднего бизнеса, а также самозанятых в нынешний непростой период. Это, например, таксисты, фермеры, которым необходимо много ездить, доставляя свою продукцию потребителям, – словом, все те, у кого в бизнесе достаточно приличную статью расходов составляют транспортные издержки", – приводит ТАСС слова заместителя министра энергетики России Антона Инюцына.

По словам Инюцына, до 20 июля в регионах страны должен быть обеспечен доступ автовладельцев к мерам поддержки. Важным условием стал формат одного окна, включая участие в маркетинговой программе "Газпрома", – регистрация и переоборудование в течение не более 5 рабочих дней. Механизм не должен быть сложным для автомобилиста.

"Региональные власти определяют сервисные центры, которые имеют соответствующие сертификаты и отвечают требованиям безопасности. Желающий переоборудовать автомобиль подает заявку в этот центр, оплачивает только ту часть, о которой мы с вами говорили. Все остальное сервис делает ему бесплатно", – подчеркнул замминистра.

В "Газпром газомоторном топливе" считают, что КПГ – это вид топлива, который экологичнее и дешевле бензина. Одна заправка позволит проехать порядка 250 километров. Заправиться газом в стране можно на 484 объектах, 329 из которых принадлежит "Газпрому".

Ранее стало известно, что в некоторых районах столицы изменят дорожную разметку и создадут новые парковочные места. Благодаря мерам поездки автомобилистов станут комфортнее.