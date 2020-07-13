Оформление выплат по ОСАГО могут полностью перевести в электронный формат

Оформление выплат по ОСАГО полностью переведут в электронный формат

Госдума рассмотрит законопроект, согласно которому оформление выплат по ОСАГО (обязательному страхованию автогражданской ответственности) будет осуществляться только в электронном виде. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Страховые компании, как следует из описанных новых норм, лишатся права требовать от клиентов бумажные документы.

Изменится и порядок осмотра места ДТП. Авторы законопроекта предлагают разрешить водителям и страховым агентам связываться удаленно – достаточно будет обменяться фотографиями.

В июне сообщалось, что Российский союз автостраховщиков (РСА) запускает новую IT-систему для работы с ОСАГО. С ее помощью можно будет рассчитывать стоимость договоров, оценивать убытки, а также вычислять КБМ.

Немного позже от МВД поступило другое предложение, которое затронет автомобилистов. В ведомстве объявили, что намерены уточнить перечень сведений, которые обязательно должны быть отражены в паспорте транспортного средства и водительских правах.

