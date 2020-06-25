В Госдуме считают возможным внести коррективы в правила ТО

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Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Серпер прокомментировал предложение операторов техосмотра отменить законопроект, позволяющий новым автомобилям не проходить ТО, а сразу получать страховку.

По мнению депутата, полностью отменять реформы ТО не нужно, но можно внести в них коррективы, например уменьшить срок, позволяющий обходиться без техобслуживания новым автомобилям, и сделать его ежегодным для всех.

Он объяснил это тем, что уже через год состояние транспортного средства, даже нового, может стать неудовлетворительным.

"Может быть, нужно внести какие-то коррективы в законопроект, пересмотреть. Не совсем отменять, а внести коррективы. Потому что через год состояние транспортного средства может быть разным – в зависимости от того, как его эксплуатировали. Это все-таки безопасность на дорогах", – считает Серпер.

Он также отметил, что данная отрасль понесла финансовые потери от ограничений, связанных с коронавирусом, которые позволили приобретать полисы обязательного автострахования (ОСАГО) без технического осмотра с 1 марта по 30 сентября.

Серпер отметил, что это фактически запретило операторам функционировать в указанный период. Поэтому, по мнению депутата, пункты техосмотра могут претендовать на налоговые каникулы и включение отрасли в перечень пострадавших от пандемии.

"Я думаю, конечно, они пострадали. Они могут претендовать на то, чтобы быть включенными в этот реестр", – заявил политик.

Ранее более 100 операторов техосмотра направили в правительство коллективное письмо с просьбой отменить законопроект, принятый в прошлом году, реформирующий систему ТО. По словам авторов, они несут большие финансовые потери, передает РБК.

Согласно закону, сейчас новые легковые машины до четырех лет могут не проходить проверку, четырех–десяти лет – каждые два года, старше десяти лет – каждый год. Соответственно, поток клиентов у операторов снизился.

Авторы письма также обратили внимание на то, что послабление в правилах технического осмотра приводит к тому, что на дорогах появилось слишком много потенциально опасных транспортных средств.

Помимо этого, постановление правительства фактически заморозило работу пунктов технического осмотра до 30 сентября.

В своем обращении операторы просят не только отменить законопроект, но и внести отрасль ТО в список пострадавших от пандемии и применить к ней налоговые каникулы.