ГИБДД вернулась к штатному режиму приема экзаменов и регистрации автомобилей

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ГИБДД Москвы вернулась к штатному режиму приема экзаменов и регистрации автомобилей после ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

"Подразделения ГИБДД, предоставляющие услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов у кандидатов в водители, а также обмену водительских удостоверений, работают в штатном режиме", – сказал собеседник агентства

Он рассказал, что записаться на прием в ГИБДД можно через портал госуслуг или при личном обращении в подразделение. По его словам, регистрационно-экзаменационные отделения Госавтоинспекции работают ежедневно с 07:30.

Ранее из-за коронавирусной инфекции Госавтоинспекция РФ временно ограничила прием экзаменов на права. В этот период вынужденно превысившим сроки регистрации автомобилей не применяли административные меры.

Ранее МВД предложило принимать заявления на получение или замену просроченных паспортов и водительских прав до 31 декабря. Проект распространяется на документы, чей срок действия истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, а также на новые документы для 14-летних граждан РФ, которые должны были получить документ в указанный срок.