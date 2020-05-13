МВД предложило менять просроченные паспорта и права до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

МВД предложило принимать заявления на получение или замену просроченных паспортов и водительских прав до 31 декабря. Об этом сообщается в проекте приказа министерства, опубликованном на портале проектов нормативно-правовых актов.

"Проектом приказа определяется окончательный срок подачи заявлений о выдаче или замене документов – до 31 декабря", – говорится в сообщении.

Проект распространяется на документы, чей срок действия истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, а также на новые документы для 14-летних граждан РФ, которые должны были получить документ в указанный срок.

"Кроме того, проектом приказа предлагается максимально использовать возможности Единого портала государственных и муниципальных услуг", – отмечается в документе.

В апреле министерство продлило из-за коронавируса действие паспортов гражданина РФ и водительских удостоверений, срок которых истекал в период с 1 февраля по 15 июля. Дополнительных справок гражданам России не требуется.

Отмечалось, что штрафовать за езду с просроченными правами в период пандемии также не будут. Кроме того, МВД запретило своим сотрудникам задерживать водителей, которые перевозят еду и лекарства

Регистрация транспортных средств, прием экзаменов и выдача водительских удостоверений осуществляются по предварительной записи через Единый портал госуслуг.

