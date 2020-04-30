Штрафовать за езду с просроченными правами в период пандемии не будут

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Управление автомобилем с водительскими правами, срок действия которых истек с 1 февраля, не образует состава административного правонарушения, сообщает Верховный суд РФ.
В обзоре судебной практики, связанном с применением законодательства и мер по противодействию распространению в России COVID-19, напоминают, что водительское удостоверение, срок действия которого истек или истекает с 1 февраля по 15 июля включительно, признается действительным.
Ранее сообщалось, что в соответствии с указом президента РФ о признании действительными некоторых документов, подписанных 18 апреля, граждан с просроченными водительскими удостоверениями не будут привлекать к административной ответственности.
Из-за прекращения деятельности автошкол экзамены на право управления транспортными средствами проводятся по скорректированным графикам небольшими группами. Регистрация транспортных средств, прием экзаменов и выдача водительских удостоверений осуществляются по предварительной записи через Единый портал госуслуг.
В министерстве призвали граждан принимать решение о необходимости получения госуслуг с учетом обстановки в регионе, исключив при этом нарушение установленного режима ограничительных мероприятий.
В МВД рассказали, что паспорта с истекшим после 1 февраля сроком также останутся действительными до 15 июля. Дополнительных справок гражданам России не потребуется.
При необходимости паспорт заменят. Для этого нужно оставить заявку через Единый портал госуслуг либо воспользоваться предварительной записью по телефону.
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