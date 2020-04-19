МВД объяснило порядок замены и выдачи паспортов во время самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Паспорта с истекшим после 1 февраля сроком останутся действительными до 15 июля, сообщает РБК. Дополнительных справок гражданам России не потребуется.

В МВД при этом уточнили, что при необходимости паспорт заменят. Для этого нужно оставить заявку через Единый портал госуслуг либо воспользоваться предварительной записью по телефону, соблюдая требования карантинных мероприятий.

Для подростков, которым исполнилось 14 лет, до получения паспорта основными удостоверениями личности временно станут свидетельство о рождении и загранпаспорт.

Сроки замены и выдачи паспортов после снятия ограничений на оне пандемии еще прорабатываются, но все территориальные подразделения МВД России готовы рассматривать каждую возникающую ситуацию в индивидуальном порядке.

Послабления ввели и для иностранцев. До 15 июня те из них, у кого истекает срок действия документов, смогут остаться в России, не продлевая визу, вид на жительство и другие документы, по которым они находятся в стране.

Также продление не потребуется для разрешения на работу, патента и документов, разрешающих привлекать иностранных сотрудников.

Накануне Владимир Путин подписал указ, согласно которому признаются действительными паспорта и водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно.

Также глава государства заявил, что основным документом, удостоверяющим личность россиян, достигших 14 лет и не получивших паспорт, будет считаться свидетельство о рождении или загранпаспорт.

МВД на время пандемии COVID-19 не будет штрафовать за просроченные паспорта и водительские удостоверения. Кроме того, к административной ответственности не будут привлекаться родители или опекуны несовершеннолетних детей, не получившие на своего 14-летнего ребенка паспорт. Также ведомство запретило своим сотрудникам задерживать водителей, которые перевозят еду и лекарства.