Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому признаются действительными паспорта и водительские удостоверения с истекшим сроком действия, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Признать действительными на территории РФ паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность гражданина РФ на территории РФ, и российское национальное водительское удостоверение, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно", – говорится в документе.

Также глава государства заявил, что основным документом, удостоверяющим личность россиян, достигших 14 лет и не получивших паспорт, будет считаться свидетельство о рождении или загранпаспорт.

Ранее сообщалось, что МВД на время пандемии COVID-19 не будет штрафовать за просроченные паспорта и водительские удостоверения. Кроме того, к административной ответственности не будут привлекаться родители или опекуны несовершеннолетних детей, не получившие на своего 14-летнего ребенка паспорт. Также ведомство запретило своим сотрудникам задерживать водителей, которые перевозят еду и лекарства.