Водительские права с истекшим сроком действия продлят до их замены

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Водительские права, истекшие в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, будут продлены до их замены, сообщили Агентству "Москва" в пресс-центре МВД.

В соответствии с указом президента РФ о признании действительными некоторых документов, подписанным 18 апреля, граждан с просроченными водительскими удостоверениями не будут привлекать к административной ответственности.

Из-за прекращения деятельности автошкол экзамены на право управления транспортными средствами проводятся по скорректированным графикам небольшими группами. Регистрация транспортных средств, прием экзаменов и выдача водительских удостоверений осуществляются по предварительной записи через Единый портал госуслуг.

В министерстве призвали граждан принимать решение о необходимости получения госуслуг с учетом обстановки в регионе, исключив при этом нарушение установленного режима ограничительных мероприятий.

Ранее в МВД уточнили, что паспорта с истекшим после 1 февраля сроком останутся действительными до 15 июля. Дополнительных справок гражданам России не потребуется.

При необходимости паспорт заменят. Для этого нужно оставить заявку через Единый портал госуслуг либо воспользоваться предварительной записью по телефону.