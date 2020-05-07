В России стали реже получать водительские права

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России в 2019 году стали реже получать водительские права. В прошлом году водительское удостоверение получили 1,33 миллиона человек. Этот показатель на 17 тысяч меньше, чем годом ранее, передает RT со ссылкой на статистику МВД.

Активнее всего документы на право управления транспортными средствами выдаются в Подмосковье. Там гражданами было получено свыше 111 тысяч удостоверений. На втором месте идет Москва (79,9 тысячи), следом Красноярский край (50,4 тысячи), Санкт-Петербург (49,2 тысячи) и Башкортостан (44,1 тысячи).

Меньше всего граждан получили права на использование автотранспорта в Еврейской АО (1,6 тысячи), Туве (1,3 тысячи), Ингушетии (1,2 тысячи), Ненецком АО (499) и на Чукотке (157).

Автоюрист Тимур Маршани считает, что снижение числа россиян, получивших водительское удостоверение, может быть связано с общей тенденцией отказа от использования личного транспорта из-за большого расхода на его обслуживание.

"Автомобиль содержать и использовать невыгодно: штрафы, проблемы с парковкой, с эксплуатацией и так далее. Поэтому очень многие не получают водительское удостоверение, считая это нецелесообразным.Это сказывается на желании людей пользоваться общественным транспортом", – пояснил Маршани.

Ранее сообщалось, что штрафовать за езду с просроченными правами в период пандемии не будут. Отмечалось, что водительское удостоверение, срок действия которого истек или истекает с 1 февраля по 15 июля включительно, признается действительным.