МВД продлевает действие паспортов с истекшим сроком

Фото: портал мэра и правительства Москвы

МВД России продлило действие паспортов гражданина РФ, срок которых истекал в период с 1 февраля по 15 июля, сообщает ТАСС.

В ведомстве сообщили, что для такой категории россиян замена паспорта не потребуется до 15 июля 2020 года. Кроме того, в МВД отметили, что в этот период не требуется получение дополнительных справок.

В то же время в случае необходимости граждане могут произвести замену паспорта. Для этого им необходимо воспользоваться единым порталом госуслуг или же предварительно записаться по телефону.

В МВД также подчеркнули, что если срок паспорта истек до 1 февраля 2020 года, то в таком случае документ уже считается недействительным. Кроме того, в ведомстве сообщили, что отложен срок получения паспорта лицами, достигшими 14-летнего возраста.

"Это касается детей, родившихся в первом полугодии 2006 года. Документом, удостоверяющим их личность, будет продолжать являться свидетельство о рождении или ранее выданный заграничный паспорт", – отметили в МВД РФ.

Ранее в ведомстве сообщили, что такая же мера вводится в отношении водительских прав. Кроме того, в связи с введением режима самоизоляции экзамены по вождению автомобиля сдаются небольшими группами по скорректированному графику.

Данные меры реализуются в рамках подписанного президентом России Владимиром Путиным указа, который признает действительным паспорта и водительские удостоверения, срок которых истек с 1 февраля до 15 июля 2020 года.