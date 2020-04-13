ГИБДД скорректировала сдачу экзамена на права из-за коронавируса

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Госавтоинспекция РФ временно ограничила прием экзаменов на права из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин.

"Из-за прекращения деятельности автошкол временно ограничен прием экзаменов на право управления транспортными средствами. Они проходят в усеченных группах", – приводит его слова ТАСС.

По его словам, сроки, на которые приостанавливается прием экзаменов, пока не определены.

Кроме того, обменивать удостоверения и регистрировать автомобили будут в особом порядке.

Понарьин пояснил, что из-за введения режима повышенной готовности к лицам, вынужденно превысившим сроки регистрации, не будут применять административные меры.

Период до 30 апреля в России объявлен нерабочим в целях предупреждения распространения в стране. Москвичам следует оставаться дома. Выходить можно только для того, чтобы обратиться за экстренной медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью, для похода в ближайший магазин или аптеку, выгула собаки (не более 100 метров от дома), выноса мусора, а также проезда до места работы (для тех, кто обязан ее посещать).

С 15 апреля в столице вводят цифровые пропуска. О поэтапном введении пропускного режима 10 апреля объявил Сергей Собянин. Мэр объяснил, что данная мера вводится на фоне масштабного распространения коронавируса в РФ и столице в частности. В тот же день аналогичное решение озвучил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Цифровые пропуска. Ответы на главные вопросы