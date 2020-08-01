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Мэр Москвы

01 августа, 21:14

Кабинеты "Мое здоровье" снова работают во флагманских центрах "Мои документы"

мэр Москвы Сергей Собянин город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов


Во флагманских центрах государственных услуг "Мои документы" вновь доступны кабинеты "Мое здоровье". Об этом мэр столицы сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Там можно проверить состояние сердца, сосудов, легких, задать вопросы по питанию. Все это – пока ожидаете оформления документов в МФЦ или в любое свободное время", – говорится в публикации Сергея Собянина.

Как уточнил глава города, в каждую из программ входит экспресс-тест на глюкозу, холестерин, измерение давления, а также других показателей.

Центры госуслуг ограничили прием граждан с 30 марта. Большую часть услуг москвичам и гостям столицы предоставляли в онлайн-формате.

Функционирование центров "Мои документы" возобновилось с 25 мая. Оказывались услуги по предварительной записи.

Ранее в центрах госуслуг открылась первая выставка после снятия ограничений в Москве. Выставка "Моя семья – моя история" образована из трех тематических блоков.

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