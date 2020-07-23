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Общество

12:36

В центрах госуслуг открылась первая выставка после снятия ограничений в Москве

общество досуг культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что первая после снятия столичных ограничений выставка открылась в 21 офисе центров "Мои документы". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Ограничительные меры в центрах госуслуг мы снимали постепенно, постоянно отслеживая ситуацию. И вот практически финальным шагом стало возобновление проекта "Москва – с заботой об истории". Мы уже начали прием документов от жителей для передачи на хранение в Главархив", – рассказала представитель мэрии.

Выставка "Моя семья – моя история" образована из трех тематических блоков: "Создание семьи", "Развитие детей" и "Взаимосвязь". Здесь будут представлены семейные свидетельства москвичей.

Кроме того, в состав экспозиции вошли исторические предметы и рассказы о свадебных и семейных обрядах, о принципах воспитания детей и ведения дома. Посетители также могут ознакомиться с современными фотографиями, на которых запечатлены будни социальных учреждений Москвы.

На тач-экранах, установленных в центрах госуслуг, предлагается сыграть в викторину о свадебных традициях и в игры "Наряди жениха и невесту".

Акция "Москва – с заботой об истории" возобновилась в центрах госуслуг с 21 июля. С апреля 2019 года жители столицы передали в офисы порядка 7500 документов.

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