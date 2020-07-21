Фото: портал мэра и правительства Москвы

Акция "Москва – с заботой об истории" вновь действует в центрах госуслуг, куда все желающие могут передавать документы и вещи, связанные с Великой Отечественной войной. После этого материалы направляют в Главархив. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Главная цель акции, которая стартовала в апреле прошлого года, – сохранение памяти о героях и событиях Великой Отечественной войны.

За все время действия акции горожане поделились более чем 7500 документов. Самыми активными районами стали Перово, Южное Бутово, Богородское и Метрогородок, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Вместе с возобновлением работы центров госуслуг горожане вновь стали интересоваться возможностью передачи семейных реликвий в Главархив через офисы “Мои документы”. Сейчас мы возобновили прием материалов в рамках акции "Москва – с заботой об истории", – отметила заммэра.

Процедура передачи архивных вещей проста: в центр госуслуг участнику акции необходимо принести семейные реликвии и паспорт. Сданные вещи упакуют в специальные пакеты и отправят в Главархив. Если материалы в плохом состоянии, их реставрируют, а после обеспечат вечное хранение. В читальных залах архива они будут в свободном доступе, а для использования их на выставках и других проектах будет необходимо согласие заявителя.

Выставка собранных документов проходила в 21 центре госуслуг в течение года. А к 9 мая все переданные материалы стали частью выставки виртуального музея Главархива "Москва – с заботой об истории".

В настоящее время центры госуслуг открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, головные офисы "Мои документы" ЦАО, ЮАО, ЮЗАО и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00.

Ранее более 70 новых выставок появилось на портале "Музейная Москва онлайн". Среди виртуальных экспонатов можно найти снимки старинных скульптур и медалей, оцифрованные архивные фотографии и живописные полотна.