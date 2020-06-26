Новая экспозиция Музея Победы расскажет о подвиге партизан в годы ВОВ

Фото: youtube.com/Музей Победы

В Музее Победы откроется новая экспозиция, которая расскажет о подвиге партизан и подпольщиков в годы Великой Отечественной войны.

Выставка, приуроченная ко Дню партизан и подпольщиков, получила название "Подвиг Народа". В атмосферу военного времени посетителей погрузит сочетание реконструкции и современных мультимедийных решений.

Благодаря эффекту "погружения" посетители эмоционально прочувствуют те далекие события. Гости увидят "расстрельную стену", на которой появляются надписи, сохранившиеся в тюрьмах, лагерях, застенках гестапо.

В экспозиции воссоздана печально знаменитая Шахта 5, в шурф которой в январе 1943 года сбросили молодогвардейцы. Информацию об этой самой известной молодежной организации можно найти на тачскринах.

Узнать о боевых операциях партизан можно благодаря мультимедийным комплексам, расположенным в "квартире подпольщика". В экспозиции представлены подлинные экспонаты и сотни документов, которые посвящены подвигам народных мстителей. Также в экспозиции воспроизведена обстановка военной поры.

Ранее сообщалось, что документы и предметы времен Великой Отечественной войны, которые москвичи передали Главархиву на хранение, можно посмотреть в онлайн-экспозиции. Уже почти 200 тысяч человек стало посетителями виртуального музея.

Документы и предметы времен ВОВ можно посмотреть на сайте vov.mos.ru. Чаще всего пользователи посещали разделы "События" и "Письма войны". В разделе "События" представлены ключевые политические и военные события, а также новости, которые сопровождаются газетными вырезками. В "Письмах войны" собраны видеосюжеты, в которых военные письма читают известные актеры.

