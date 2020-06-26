Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

14:07

Новая экспозиция Музея Победы расскажет о подвиге партизан в годы ВОВ

культура общество

Фото: youtube.com/Музей Победы

В Музее Победы откроется новая экспозиция, которая расскажет о подвиге партизан и подпольщиков в годы Великой Отечественной войны.

Выставка, приуроченная ко Дню партизан и подпольщиков, получила название "Подвиг Народа". В атмосферу военного времени посетителей погрузит сочетание реконструкции и современных мультимедийных решений.

Благодаря эффекту "погружения" посетители эмоционально прочувствуют те далекие события. Гости увидят "расстрельную стену", на которой появляются надписи, сохранившиеся в тюрьмах, лагерях, застенках гестапо.

В экспозиции воссоздана печально знаменитая Шахта 5, в шурф которой в январе 1943 года сбросили молодогвардейцы. Информацию об этой самой известной молодежной организации можно найти на тачскринах.

Узнать о боевых операциях партизан можно благодаря мультимедийным комплексам, расположенным в "квартире подпольщика". В экспозиции представлены подлинные экспонаты и сотни документов, которые посвящены подвигам народных мстителей. Также в экспозиции воспроизведена обстановка военной поры.

Ранее сообщалось, что документы и предметы времен Великой Отечественной войны, которые москвичи передали Главархиву на хранение, можно посмотреть в онлайн-экспозиции. Уже почти 200 тысяч человек стало посетителями виртуального музея.

Документы и предметы времен ВОВ можно посмотреть на сайте vov.mos.ru. Чаще всего пользователи посещали разделы "События" и "Письма войны". В разделе "События" представлены ключевые политические и военные события, а также новости, которые сопровождаются газетными вырезками. В "Письмах войны" собраны видеосюжеты, в которых военные письма читают известные актеры.

В столице заработал виртуальный музей "Москва – с заботой об истории" об истории ВОВ

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать