Фото: Штейбен К. Ватерлоо. 1831 год

Более 70 новых выставок появилось на портале "Музейная Москва онлайн" за последние полтора месяца, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На сайте появилось более семи тысяч новых виртуальных экспонатов. Среди них можно найти снимки старинных скульптур и медалей, оцифрованные архивные фотографии и живописные полотна.

Куратор IT-проектов в сфере культуры и туризма столичного департамента информационных технологий Сергей Шакрыл отметил, что, несмотря на открытие музеев, многие выставки проводятся в Сети во избежание скоплений людей.

"Портал "Музейная Москва онлайн" предлагает пользователям познакомиться с новыми экспозициями не выходя из дома. Например, гости виртуальных музеев могут узнать о взаимоотношениях разных видов зверей со своим потомством, посмотреть живописные деревенские пейзажи художника Александра Шилова, изучить ход битвы при Ватерлоо и посмотреть уникальные архивные фотографии времен войны", – отметил Шакрыл.

В частности, Государственный Дарвиновский музей подготовил экспозиции, из которых можно узнать о взаимоотношениях представителей разных видов животных со своим потомством. Пользователям предложат узнать, кто навсегда расстается со своим детенышами по достижении ими определенного возраста. На выставке расскажут, что лишь несколько видов млекопитающих сохраняет крепкие родственные связи внутри семьи.

Музей-панорама "Бородинская битва" подготовил выставку, посвященную битве при Ватерлоо. Данное сражение было последним крупным боем, данным французским императором Наполеоном Бонапартом. Пользователи выяснят, как выглядело поле боя, а также обмундирование французских солдат.

"Мультимедиа Арт Музей", в свою очередь, открыл девять экспозиций, касающихся Великой Отечественной войны. В рамках выставки пользователям покажут фотографии флота и военной авиации тех времен, а также кадры первых авиационных налетов Люфтваффе в 1941 году.

Выставка "Времена года" подготовлена галереей Александра Шилова. В нее вошли оцифрованные картины художника, на которых изображены русские деревни в разные сезоны.

Всего же на сайте теперь доступно более 450 выставок и 50 тысяч экспонатов.

В Москве продолжают открываться музеи. С 1 июля в столице возобновили работу еще 10 культурных учреждений. Таким образом, горожане сейчас могут посетить 60 московских музеев.