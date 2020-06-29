Художественные мастер-классы и экскурсии: парки представили программу на неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Парки Москвы, подведомственные столичному департаменту культуры, представили программу онлайн-мероприятий на неделю с 29 июня по 5 июля. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства города.
В трех парках города упор сделают на творческие мастер-классы. В саду "Эрмитаж" 29 июня в 16:00 с помощью видео покажут, как написать масляными красками морской пейзаж. Тему продолжат в то же время 2 июля.
В Парке Горького представят мастер-класс по изображению лица. В соцсетях 1 июля в 12:00 появится видео от художника-иллюстратора Мурада Касимова, который покажет пример на скульптуре фонтана "Девушка на буме".
В Бабушкинском парке 3 июля в 12:00 помогут нарисовать натюрморт с цветущей розой. Занятие проведет преподаватель Александра Калиничева.
Помимо художественных уроков, столичные парки предлагают москвичам несколько виртуальных экскурсий. Так, в "Сокольниках" 1 июля расскажут про местную необычную "Шашлычную", открытую к Американской национальной выставке в 1959 году.
2 июля в усадьбе Воронцово покажут сады пионов. На 4 июля запланирована встреча из цикла #дворянскаягостиница про Бродского, а на 5 июля – презентация видео о калине.
В тот же день, 5 июля, Парк Горького представит онлайн-экскурсию с историком Артемом Голбиным. В соцсетях парка расскажут о скульптуре "Балерина" авторства Елены Янсон-Манизер.
С 9 июня в столице отменили обязательный режим самоизоляции, электронные пропуска и график прогулок. В столице начали открываться организации услуг, общественные пространства и парки. При этом москвичам по-прежнему необходимо в общественных местах использовать индивидуальные средства защиты, а массовые мероприятия пока под запретом.
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