Бирюков рассказал о созданных в Москве уникальных "садах здоровья"

Фото: Комплекс городского хозяйства

Три уникальных "сада здоровья" созданы на природных территориях в Москве. Там можно отдохнуть и позаниматься спортом, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Главной целью "садов здоровья" является создание комфортной среды для активного и тихого отдыха. Любой посетитель может выбрать досуг на свой вкус – просто прогуляться и отдохнуть на скамейке в тени деревьев или провести время на спортивной площадке", – отметил Бирюков.

Он напомнил, что "Сад здоровья и активного долголетия" расположился в Бирюлевском дендропарке, парк "Седьмое чувство" – в ландшафтном заказнике "Тропаревкий", "Садово-парковая территория" – в природном заказнике "Долина реки Сетунь".

Фото: Комплекс городского хозяйства

В "садах здоровья" есть свои многофункциональные зоны для разных категорий посетителей. Это места для тихого отдыха с беседками, спортивные и детские площадки. Также там оборудованы места для занятий дыхательной гимнастикой цигун, специальные площадки для проведения открытых уроков и мастер-классов.

Также созданы прогулочные маршруты со скамейками и местами для колясок в специальных карманах. В "садах здоровья" высадили растения с учетом их фитонцидных свойств, что делает воздух целебным.

"Общеизвестно, что лесной воздух очень полезен для здоровья именно потому, что в нем много фитонцидов, которые убивают или подавляют болезнетворные организмы", – пояснил Бирюков.

При реализации проектов особое внимание уделили слабовидящим группам населения. Для них установили таблички Брайля, а в парке "Седьмое чувство" построена тактильная дорожка для ходьбы.

Фото: Комплекс городского хозяйства

С 25 июня возобновляется работа части павильонов столичного "Зарядья". Павильоны не работали ранее в связи ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.

С четверга гости парка вновь могут посетить подземный музей, ледяную пещеру, а также флорариум.