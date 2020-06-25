Бирюков рассказал о созданных в Москве уникальных "садах здоровья"

Фото: Комплекс городского хозяйства
Три уникальных "сада здоровья" созданы на природных территориях в Москве. Там можно отдохнуть и позаниматься спортом, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Главной целью "садов здоровья" является создание комфортной среды для активного и тихого отдыха. Любой посетитель может выбрать досуг на свой вкус – просто прогуляться и отдохнуть на скамейке в тени деревьев или провести время на спортивной площадке", – отметил Бирюков.
Он напомнил, что "Сад здоровья и активного долголетия" расположился в Бирюлевском дендропарке, парк "Седьмое чувство" – в ландшафтном заказнике "Тропаревкий", "Садово-парковая территория" – в природном заказнике "Долина реки Сетунь".
Фото: Комплекс городского хозяйства
В "садах здоровья" есть свои многофункциональные зоны для разных категорий посетителей. Это места для тихого отдыха с беседками, спортивные и детские площадки. Также там оборудованы места для занятий дыхательной гимнастикой цигун, специальные площадки для проведения открытых уроков и мастер-классов.
Также созданы прогулочные маршруты со скамейками и местами для колясок в специальных карманах. В "садах здоровья" высадили растения с учетом их фитонцидных свойств, что делает воздух целебным.
"Общеизвестно, что лесной воздух очень полезен для здоровья именно потому, что в нем много фитонцидов, которые убивают или подавляют болезнетворные организмы", – пояснил Бирюков.
При реализации проектов особое внимание уделили слабовидящим группам населения. Для них установили таблички Брайля, а в парке "Седьмое чувство" построена тактильная дорожка для ходьбы.
Фото: Комплекс городского хозяйства
С 25 июня возобновляется работа части павильонов столичного "Зарядья". Павильоны не работали ранее в связи ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.
С четверга гости парка вновь могут посетить подземный музей, ледяную пещеру, а также флорариум.
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