В "Зарядье" снова открывают павильоны для посетителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

С 25 июня возобновляется работа части павильонов столичного "Зарядья". Сам парк начал принимать горожан со вторника, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Павильоны не работали ранее в связи ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса. С четверга гости парка вновь могут посетить подземный музей, ледяную пещеру, а также флорариум.

Для обеспечения безопасности людей попросят соблюдать простые правила и пользоваться специальными маршрутами. В парке обратили внимание, что надо разделять поток посетителей, чтобы не допустить их скопления в одном месте.

"Регулярная обработка помещений, бесконтактная покупка и проверка билетов, разметка, которая напомнит о нужной дистанции, – мы постарались сделать посещение павильонов комфортным с соблюдением необходимых мер защиты", – сообщил директор парка "Зарядье" Иван Демидов. По его словам, подземный музей, ледяную пещеру и флорариум можно будет посетить по сеансам.

Так, на входе в павильоны у москвичей будут измерять температуру. Посещение будет возможно только в средствах индивидуальной защиты, среди которых маска и желательно перчатки.

В "Зарядье" во всех помещениях появились бесконтактные диспенсеры для дезинфекции рук. Отмечается, что посетителям рекомендуют соблюдать безопасное расстояние не менее 1,5 метра. Речь как о помещениях, так и подходах к ним.

Ледяную пещеру одновременно смогут посетить не более 17 человек. Сеанс при этом длится не больше 10 минут. Попасть туда можно будет через главный вход в павильон.

Флорариум будет работать с получасовыми перерывами для дезинфекции помещения. Побывать в оранжерее можно либо индивидуально, либо вместе с семьей.

Продаются билеты в ледяную пещеру и флорариум бесконтактно: онлайн на официальном сайте парка и в мобильном приложении.

С 23 июня сняли ограничения для прогулок на территории московского парка.

Уточняется, что лаборатории и кафе научно-познавательного центра "Заповедное посольство" пока не возобновили работу.