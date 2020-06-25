В "Зарядье" снова открывают павильоны для посетителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
С 25 июня возобновляется работа части павильонов столичного "Зарядья". Сам парк начал принимать горожан со вторника, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Павильоны не работали ранее в связи ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса. С четверга гости парка вновь могут посетить подземный музей, ледяную пещеру, а также флорариум.
Для обеспечения безопасности людей попросят соблюдать простые правила и пользоваться специальными маршрутами. В парке обратили внимание, что надо разделять поток посетителей, чтобы не допустить их скопления в одном месте.
"Регулярная обработка помещений, бесконтактная покупка и проверка билетов, разметка, которая напомнит о нужной дистанции, – мы постарались сделать посещение павильонов комфортным с соблюдением необходимых мер защиты", – сообщил директор парка "Зарядье" Иван Демидов. По его словам, подземный музей, ледяную пещеру и флорариум можно будет посетить по сеансам.
Так, на входе в павильоны у москвичей будут измерять температуру. Посещение будет возможно только в средствах индивидуальной защиты, среди которых маска и желательно перчатки.
В "Зарядье" во всех помещениях появились бесконтактные диспенсеры для дезинфекции рук. Отмечается, что посетителям рекомендуют соблюдать безопасное расстояние не менее 1,5 метра. Речь как о помещениях, так и подходах к ним.
Ледяную пещеру одновременно смогут посетить не более 17 человек. Сеанс при этом длится не больше 10 минут. Попасть туда можно будет через главный вход в павильон.
Флорариум будет работать с получасовыми перерывами для дезинфекции помещения. Побывать в оранжерее можно либо индивидуально, либо вместе с семьей.
Продаются билеты в ледяную пещеру и флорариум бесконтактно: онлайн на официальном сайте парка и в мобильном приложении.
С 23 июня сняли ограничения для прогулок на территории московского парка.
Уточняется, что лаборатории и кафе научно-познавательного центра "Заповедное посольство" пока не возобновили работу.
Парк "Зарядье" открылся для посетителей
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