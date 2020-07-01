С 1 июля возобновили работу еще 10 московских музеев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве с 1 июля прием посетителей возобновили еще 10 музеев столицы. Среди них Музей космонавтики, Музей М. А. Булгакова, Московская усадьба Деда Мороза, музейно-парковый комплекс "Северное Тушино", Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, Музей-квартира А. И. Солженицына, Музей сословий России, музей "Садовое кольцо", Музей Зеленограда и выставочный зал "Народные картины" Музея русского лубка и наивного искусства, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Таким образом, москвичам стали доступны 60 московских музеев.
Генеральный директор Мосгортура Инна Голубева отметила, что музеи соблюдают все санитарные требования.
"Билеты в музей рекомендуется приобретать онлайн или использовать бесконтактные средства оплаты. Также все открывшиеся музеи проводят дополнительную обработку помещений и не устраивают массовых мероприятий", – приводятся в сообщении слова Голубевой.
Предполагается, что остальные музейно-выставочные площадки города откроют до середины сентября.
Ранее сообщалось, что Третьяковская галерея подготовила для своих гостей специальные маршруты с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.
В музее будет нанесена специальная навигация, а также установят планы и таблички, которые помогут посетителям сориентироваться в пространствах. Уточняется, что маршрут не совсем обязателен – если посетитель захочет вернуться или посмотреть произведение, которое уже видел, то можно вернуться.
С 16 июня в городе возобновили работу культурные учреждения, в том числе музеи. Сергей Собянин отменил режим самоизоляции и график пропусков.
Помимо того, в управлении Роспотребнадзора по Москве рассказали о новом режиме работы музеев. Рекомендовано разделить коллектив по принципу цеховой работы, исключающему необходимость контактов между сотрудниками коллектива.
"Интервью": Александр Кибовский – о работе культурных учреждений столицы
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