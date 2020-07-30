Собянин объявил начало приема заявок от НКО на выдачу грантов

11:58
Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин объявил начало приема заявок от некоммерческих организаций (НКО) на выдачу грантов. Об этом мэр Москвы написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Он также отметил, что принять участие могут организации, которые занимаются культурными, благотворительными, молодежными, экологическими и другими социально ориентированными проектами.
"В этом году сумма поддержки увеличена. Сумма гранта для НКО, которые работают больше года, выросла в два раза – до 5 миллионов рублей. Также упрощена система подачи заявок. Необходимо всего три документа: устав, гарантийное письмо и заявление", – написал Собянин.
Одним из победителей прошлого года стал фонд "Подари солнечный свет" с проектом "Новая жизнь вместе". Он занимается медицинской и психологической поддержкой семей с недоношенными детьми. По этой программе помощь получили уже больше 1 500 человек, отметил Собянин.
"С каждым годом появляется все больше социально ориентированных проектов. Уже десятки тысяч москвичей стали участниками движения НКО. И мы продолжаем поддерживать лучшие инициативы грантами", – отметил мэр.
Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.
В прошлом году гранты получили 234 НКО. Свои проекты на конкурс прислали 670 организаций. Из них девять заявок было отклонено.
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