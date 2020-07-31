Центры госуслуг возобновили выездное обслуживание ветеранов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В центрах госуслуг "Мои документы" возобновился проект "Москва – с заботой о ветеранах", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Проект позволяет участникам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним, оформлять необходимые государственные услуги из дома с помощью сотрудников центров госуслуг, которые приезжают к ним.
Все сотрудники соблюдают предписанные властями меры безопасности: они используют одноразовые медицинские маски и перчатки, соблюдают социальную дистанцию и стараются не заходить в квартиру, ожидая заполнения заявления и передачи документов в подъезде.
"Повышение качества жизни старшего поколения – одно из ключевых направлений нашей деятельности. В прошлом году мы запустили проект "Москва – с заботой о ветеранах", чтобы обеспечить ветеранов самыми востребованными услугами на дому. У каждого ветерана есть личный помощник – руководитель районного центра госуслуг", – рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что во время распространения коронавируса в целях безопасности граждан услуги осуществлялись дистанционно: специалисты помогали ветеранам решить тот или иной вопрос по телефону.
Проект "Москва – с заботой о ветеранах" запустил Сергей Собянин в мае 2019 года. Мэр города отмечал, что расширение надомного обслуживания – одно из главных направлений повышения качества жизни старшего поколения.
За все время работы центры госуслуг получили свыше 21 тысячи обращений от граждан, в том числе было проведено более семи тысяч консультаций и оказано около 3,5 тысячи госуслуг.
В 21 центре госуслуг обновили экспозицию "Москва – с заботой об истории"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: