Центры госуслуг возобновили выездное обслуживание ветеранов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В центрах госуслуг "Мои документы" возобновился проект "Москва – с заботой о ветеранах", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Проект позволяет участникам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним, оформлять необходимые государственные услуги из дома с помощью сотрудников центров госуслуг, которые приезжают к ним.

Все сотрудники соблюдают предписанные властями меры безопасности: они используют одноразовые медицинские маски и перчатки, соблюдают социальную дистанцию и стараются не заходить в квартиру, ожидая заполнения заявления и передачи документов в подъезде.

"Повышение качества жизни старшего поколения – одно из ключевых направлений нашей деятельности. В прошлом году мы запустили проект "Москва – с заботой о ветеранах", чтобы обеспечить ветеранов самыми востребованными услугами на дому. У каждого ветерана есть личный помощник – руководитель районного центра госуслуг", – рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что во время распространения коронавируса в целях безопасности граждан услуги осуществлялись дистанционно: специалисты помогали ветеранам решить тот или иной вопрос по телефону.

Проект "Москва – с заботой о ветеранах" запустил Сергей Собянин в мае 2019 года. Мэр города отмечал, что расширение надомного обслуживания – одно из главных направлений повышения качества жизни старшего поколения.

За все время работы центры госуслуг получили свыше 21 тысячи обращений от граждан, в том числе было проведено более семи тысяч консультаций и оказано около 3,5 тысячи госуслуг.

