Две новые услуги Пенсионного фонда теперь доступны во всех центрах "Мои документы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Две новые услуги Пенсионного фонда России (ПФР) стали доступны во всех столичных офисах "Мои документы", передает портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра Анастасия Ракова напомнила, что речь идет о данных трудовой деятельности, содержащиеся в индивидуальном лицевом счете, и справке об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста.

15 июля запустился пилотный проект. Тогда эти услуги начали предоставлять 11 центров "Мои документы". Документы могут понадобиться для предоставления в налоговую службу, центр занятости населения или по месту работы.

Услуги предоставляются в день обращения по экстерриториальному принципу, независимо от места регистрации в столице. Для оформления требуется паспорт. Государственная пошлина не предусмотрена. Услуги также доступны в электронном виде.

Ранее сообщалось, что с 1 августа в столичных центрах госуслуг начнут работать кабинеты здоровья. Там можно будет пройти определенные профилактические обследования.