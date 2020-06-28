Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
За два года работы офис "Мои документы" в ЮЗАО принял 300 тысяч посетителей, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Мои документы" – это больше, чем центры предоставления государственных услуг. Открывшись два года назад, наш центр сразу стал точкой притяжения для жителей всего округа. Офис располагается возле транспортно-пересадочного узла", – рассказал руководитель офиса Григорий Куров.
Чаще всего посетители центра приходят туда за получением услуги государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество. С момента открытия центра за ней обратились более 33 тысяч человек, свыше 16 тысяч юридических лиц. Также не менее востребована услуга оформления (переоформления) социальной карты.
Офис ЮЗАО также предоставляет услуги для малого бизнеса. Горожане могут там подать заявление на регистрацию индивидуальной деятельности. Также он предоставляет услуги по переоформлению водительского удостоверения.
Ранее сообщалось, что москвичи вновь смогут получить государственные услуги во всех столичных центрах "Мои документы" с 29 июня. При этом санитарно-эпидемиологические требования при посещении офисов сохраняются. При посещении центров необходимо надевать маски и перчатки.
Забрать готовые документы можно без предварительной записи в том центре, где было подано заявление. Даже если районный центр открывается, то обращаться за результатом услуги нужно в тот офис, куда подавалась заявка.
Все центры "Мои документы" в Москве начнут работать в обычном режиме с 29 июня
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