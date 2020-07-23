Кабинеты здоровья в центрах "Мои документы" откроются 1 августа

16:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Кабинеты здоровья в столичных центрах госуслуг "Мои документы" начнут работать с 1 августа. Об этом Сергей Собянин заявил в эфире канала "Россия 24".
"Кабинеты здоровья в МФЦ откроются с 1 августа", – сообщил мэр Москвы. По словам Сергея Собянина, центры здоровья оснастят дополнительным оборудованием.
"Мы считаем это начинание очень важным, так как люди могут там получить профилактические обследования", – подчеркивает глава города.
Москвичи вновь могут получить госуслуги во всех центрах "Мои документы" с 29 июня. Отмечалось, что санитарно-эпидемиологические требования при посещении офисов все еще действуют.
Центры госуслуг "Мои документы" ограничили прием граждан с 30 марта. Большую часть услуг горожанам предоставляли в онлайн-формате.
Функционирование центров "Мои документы" возобновлено с 25 мая. Оказание услуг осуществлялось по предварительной записи.
Ранее в центрах госуслуг открылась первая выставка после снятия ограничений в Москве. Выставка "Моя семья – моя история" образована из трех тематических блоков: "Создание семьи", "Развитие детей" и "Взаимосвязь".
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