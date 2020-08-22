Собянин поблагодарил сотрудников центров госуслуг за работу в период пандемии

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Сергей Собянин поблагодарил сотрудников центров "Мои документы" за работу в период пандемии. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Мэр рассказал, что во время пандемии операторами горячей линии стали свыше 800 работников центров госуслуг. Другая часть сотрудников, по его словам, помогала медработникам с бумажной и административной работой.

Глава города отметил, что благодаря центрам госуслуг москвичи могут получить множество документов в одном месте. По его словам, с созданием девять лет назад нового проекта по оказанию помощи гражданам в городе появилась новая профессия – сотрудник центра госуслуг.

"На мой взгляд, это один из важнейших проектов десятилетия, настолько все стало удобнее и быстрее. Множество сервисов в одном месте, электронная очередь, комфортные помещения и, конечно, люди, которые там работают", – отметил Собянин.

Он напомнил, что первый центр гоуслуг открылся в столице ровно девять лет назад. Сейчас в городе работают свыше 130 таких центров, в том числе три флагманских и Дворец госуслуг на ВДНХ. Собянин добавил, ежедневно их посещают около 70 тысяч граждан.

"Спасибо вам (сотрудники центров госуслуг. – Прим.ред.) за помощь в разгар пандемии и за ваш ежедневный труд! С 9-летием!" – написал Собянин.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о регистрации транспортных средств в центрах госуслуг "Мои документы".

По его словам, новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории центров. С ними заявителям предстоит иметь дело только на этапе осмотра автомобиля. Приемом заявлений автовладельцев будут заниматься сотрудники МФЦ, они же выдадут готовые документы.

