Новые экспонаты появились на посвященной истории семьи выставке в центрах "Мои документы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Выставка "Моя семья – моя история. Создание семьи", размещенная в центрах "Мои документы", пополнилась новыми экспонатами, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главархива.
Отмечается, что более чем в 20 офисах появились новые истории москвичей, а также фотографии и документы. В частности, на выставку поступили письма и снимки из семейного архива Дмитрия Ушакова.
Сообщается, что составитель и главный редактор "Толкового словаря русского языка" воспитал четырех детей вместе со своей женой Александрой. Материалы из семейного архива передала дочь Ушакова Наталия Архангельская.
Выставка "Моя семья – моя история" стала первой, которая открылась после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Она образована из трех тематических блоков: "Создание семьи", "Развитие детей" и "Взаимосвязь". На выставке также представили исторические предметы и рассказы о свадебных и семейных обрядах, о принципах воспитания детей и ведения дома.
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