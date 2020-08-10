Банки РФ протестируют сервис для автосписания денег на оплату ЖКУ

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Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей. В результате деньги спишут напрямую с банковского счета клиента по запросу получателя средств, приводит РБК заявление гендиректора Ассоциации "ФинТех" Татьяны Жарковой.
Планируется, что новый сервис будет пилотироваться на площадке, которая была создана АФТ. При этом получить доступ к новой функции смогут физические и юридические лица. Пользователям не потребуется дополнительного подтверждения перевода.
В дальнейшем подобная процедура может стать проектом Банка России, позволяющим проводить расчеты между банками без платежных систем и иных компаний. В итоге получится снизить стоимость таких операций. При этом АФТ направила банкам приглашения для участия в пилотировании стандарта по инициации платежей.
Позднее будет сформирована рабочая группа, добавила Жаркова. Сроки тестирования будут определены в конце августа. К новому сервису проявили интерес ВТБ, "Открытие", Промсвязьбанк, QIWI, СКБ-банк, Совкомбанк, а также Абсолют Банк.
Ранее банки анонсировали снижение ставок по кредитам. После снижения ключевой ставки Центробанком кредиты от ипотеки до потребительских займов подешевели.
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