Путин спрогнозировал будущие отношения РФ с США

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Владимир Путин заявил, что не считает смену руководства в США поводом для изменения отношений между Вашингтоном и Москвой. Об этом президент РФ заявил на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Теперь по поводу того, что меняется руководство в Штатах и нам будет труднее. Я не думаю, будет как обычно", – заявил глава государства.

По словам Путина, следует ориентироваться не на это, а на выявление сложностей и угроз. Выстроенная работа позволит оперативно реагировать и в экономике, и в области обороноспособности РФ.

В ходе ежегодной пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос о возможной причастности российских хакеров к вмешательству в выборы президента США. Российский лидер заявил, что это исключено, и подчеркнул, что РФ уважает суверенитет зарубежной державы.

