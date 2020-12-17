Байден является опытным политиком, но короля играет свита – Путин

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Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции назвал Джозефа Байдена опытным политиком, но отметил, что "короля играет свита".
"Не знаю, это в значительной степени зависит от новой администрации. Повторяю еще раз, он человек очень опытный, он всю жизнь в политике. Вопрос, знаете, известная формула есть – короля делает свита, поэтому как будет выстроена команда", – отметил Путин.
Он добавил, что уже есть претенденты на ключевые должности. "Все они нам известны, так или иначе мы с ними работали, здесь каких-то неожиданностей мы не ждем", – отметил президент РФ.
Ранее Путин направил поздравительную телеграмму Байдену по случаю победы того на президентских выборах в США. Президент РФ пожелал всяческих успехов и выразил уверенность, что Россия и США могут способствовать решению многих проблем и вызовов.
Голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. Все штаты, где Трамп оспаривал победу Байдена, отдали голоса всех своих выборщиков за демократа.
Окончательно результаты голосования станут известны 6 января, когда итоги утвердит конгресс. Байден назвал итоги голосования коллегии выборщиков в США "ясной победой".
Выборы президента США состоялись 3 ноября.
Байден лидирует в выборной гонке
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