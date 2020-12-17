Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Владимир Путин заявил, что не делит лидеров других стран на хороших и плохих. Об этом президент РФ сообщил в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

По словам Путина, он работает с ними для достижения лучшего результата для РФ.

Ранее, отвечая на вопрос жителя Ленинградской области о хамском поведении чиновников в кабинетах, Путин рассказал, что госслужащие в России бывают совершенно разные, и отметил, что в семье не без урода.

Текущая пресс-конференция стала 16-й для главы государства с 2001 года. Трансляцию ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24", Первый канал, НТВ, "Мир" и ОТР. Послушать эфир можно на радиостанциях "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".