Путин рассказал, когда Россия сможет открыть границы с другими странами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Владимир Путин рассказал, что Россия откроет границы с другими странами, как только разрешат врачи. Об этом президент сообщил во время ежегодной пресс-конференции.
"Как только врачи позволят, это сделаем", – заявил Путин, отвечая на вопрос журналиста о том, когда будут открыты границы с другими странами.
Глава государства отметил, что ситуация с закрытыми границами позволяет не только держать на контроле ситуацию с коронавирусом, но и в том числе развивать внутренний туризм.
Путин также заявил о своем желании, чтобы граждане страны больше пользовались возможностями России. По словам президента, в связи с этим в стране создается центр, который будет заниматься только вопросами внутреннего туризма.
Помимо этого, Путин затронул тему программы туристического кешбэка, которая действует до 10 января 2021 года. Глава государства заявил, что власти страны постараются нарастить перечень услуг, попадающих под программу.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян отказаться от необязательных поездок за рубеж. Она попросила перенести выезд за границу на более позднее время, когда стабилизируется эпидемиологическая ситуация.
Текущая пресс-конференция стала 16-й для главы государства с 2001 года. Трансляцию ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24", Первый канал, НТВ, "Мир" и ОТР. Послушать эфир можно на радиостанциях "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".
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