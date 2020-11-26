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Москва 24

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Общество

26 ноября, 20:45

Россиянам рекомендовали отказаться от поездок в другие регионы из-за COVID-19

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты Роспотребнадзора рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в регионы страны из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом говорится в Telegram-канале проекта "Стопкоронавирус.рф".

"Роспотребнадзор и здравый смысл рекомендуют воздержаться от любых поездок в ближайшее время. Если выезд в другой регион страны для вас крайне необходим, пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с введенными там ограничениями из-за COVID–19", – говорится в сообщении.

С полным перечнем действующих мер в каждом регионе РФ можно ознакомиться на сайте стопкоронавирус.рф. Также на портале размещена информация с перечнем региональных тематических линий Роспотребнадзора по коронавирусу, где можно получить консультацию о тестировании на COVID-19 и сроках исполнения результатов.

Ранее сотрудники Роспотребнадзора рекомендовали путешественникам избегать хостелов из-за COVID-19. Также в ведомстве посоветовали узнавать об условиях размещения в гостиницах и санаториях – в некоторых субъектах у гостей могут попросить справку об отсутствии коронавируса или об эпидокружении.

Специалисты подчеркнули, что, планируя путешествие, лучше заранее изучить информацию о сложившейся ситуации в регионе и действующих там мерах. Также в Роспотребнадзоре добавили, что с собой нужно взять макси, антисептики и перчатки.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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