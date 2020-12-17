Путин ответил на вопрос о плохом поведении чиновников

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин, отвечая на вопрос жителя Ленинградской области о хамском поведении чиновников в кабинетах, заявил, что госслужащие в России бывают совершенно разные и отметил, что "в семье не без урода".
Соответствующее обращение Путин получил в ходе ежегодной большой пресс-конференции. В нем Анатолий Терехов сообщил, что на его просьбу разобраться с каким-то вопросом местный чиновник ответил: "Это вам Путин обещал? Вот у него и спрашивайте! Я не обещал".
"Есть такие люди, Анатолий Николаевич. Обращаю ваше внимание на то, что сейчас Сашей было сказано, есть совсем другие люди, а есть те, о которых вы говорите. В каждой среде есть разные люди, в семье не без урода", – заявил Путин.
Президент России пообещал установить личность чиновника, таким образом ответившего на просьбу мужчины, и сделал соответствующее поручение губернатору Ленобласти.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что большинство чиновников в России работают хорошо и честно, однако "в семье не без урода". Так он прокомментировал результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), которые показали, что 61% граждан плохо оценивают работу российских чиновников.
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