Песков заявил, что большинство чиновников работают хорошо, хотя "в семье не без урода"

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Большинство чиновников в России работают хорошо и честно, однако "в семье не без урода". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), которые показали, что 61% граждан плохо оценивают работу российских чиновников.

"Мне как чиновнику очень обидно такое слышать, потому что, конечно, в семье не без урода, как говорится. Но чиновники в своем большинстве – это люди, которые работают очень много, честно и действительно на благо страны и достойно выполняют свои функции. Но есть и плохие чиновники, которые плохо работают, которые наплевательски относятся к своей работе. И от этого, к сожалению, создается неверное ощущение", – передает слова Пескова "Газета.ру".

По его словам, чтобы изменить негативное отношение к чиновникам в стране, им необходимо совершенствовать свою работу. Также Песков указал на один любопытный момент в результатах проведенного исследования, который, по его мнению, заслуживает отдельного внимания.

"При всех этих цифрах там был задан вопрос респондентам: "Хотели бы вы, чтобы вы или ваши дети работали чиновником?" И, по-моему, 65% ответили, что хотели бы. То есть здесь чуть-чуть не бьется. Но тем не менее интересные социальные опросы. И в любом случае это лишний раз подчеркивает необходимость большей открытости и большего разъяснения того, чем занимаются чиновники", – заявил он.

Ранее россияне рассказали, с какими специальностями они не связывают карьеру своих детей. На четвертой строчке антирейтинга сервиса SuperJob вместе с грузчиками, водителями, учителями и воспитателями оказались чиновники.