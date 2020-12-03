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Общество

13:30

Песков: представители российской власти уже давно публично прививаются от COVID-19

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Наиболее заслуженные и авторитетные представители российской власти уже давно публично делают прививки от COVID-19, чтобы продемонстрировать их безопасность, эффективность и необходимость. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя опыт США, где бывшие президенты планируют привиться "на камеру" в целях агитации.

"Мы давно уже начали это делать. Это состоялось, собственно, у многих членов Совета безопасности. Некоторые из них показывали, как их прививают, в эфире, что называется", – передает слова Пескова ТАСС.

Он заметил, что это делали "именно те, кто пользуется заслуженным авторитетом".

"[Они] на своем примере показывали и доказывали, что прививка не только безопасна, абсолютно безопасна, но и необходима для того, чтобы в условиях пандемии жить нормальной жизнью", – отметил Песков.

Отвечая на вопрос, планирует ли Владимир Путин поступить так же, Песков сказал, что президент сам сообщит о решении, если оно появится.

Ранее сообщалось, что массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться уже на следующей неделе. В правительстве рассказали, что прививки будут добровольными. Пока будут использовать только вакцину "Спутник V".

Минздрав РФ выпустил вакцину "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Сейчас препарат проходит третью стадию клинических испытаний с участием 40 тысяч добровольцев.

В России началась третья фаза испытаний вакцины "Вектора" от коронавируса

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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