Песков: представители российской власти уже давно публично прививаются от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Наиболее заслуженные и авторитетные представители российской власти уже давно публично делают прививки от COVID-19, чтобы продемонстрировать их безопасность, эффективность и необходимость. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя опыт США, где бывшие президенты планируют привиться "на камеру" в целях агитации.
"Мы давно уже начали это делать. Это состоялось, собственно, у многих членов Совета безопасности. Некоторые из них показывали, как их прививают, в эфире, что называется", – передает слова Пескова ТАСС.
Он заметил, что это делали "именно те, кто пользуется заслуженным авторитетом".
"[Они] на своем примере показывали и доказывали, что прививка не только безопасна, абсолютно безопасна, но и необходима для того, чтобы в условиях пандемии жить нормальной жизнью", – отметил Песков.
Отвечая на вопрос, планирует ли Владимир Путин поступить так же, Песков сказал, что президент сам сообщит о решении, если оно появится.
Ранее сообщалось, что массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться уже на следующей неделе. В правительстве рассказали, что прививки будут добровольными. Пока будут использовать только вакцину "Спутник V".
Минздрав РФ выпустил вакцину "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Сейчас препарат проходит третью стадию клинических испытаний с участием 40 тысяч добровольцев.
В России началась третья фаза испытаний вакцины "Вектора" от коронавируса
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