Песков объяснил, почему Путин пока не сделал прививку от коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин, будучи главой государства, не может принять участие в вакцинации от коронавируса в качестве добровольца.
"Пока в России еще не стартовала масштабная вакцинация. И в качестве добровольца, конечно, глава государства не может принимать участия в вакцинировании", – отметил представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что массовая вакцинация россиян от коронавируса планируется с 2021 года. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в настоящее время в оборот уже выпущено порядка 117 тысяч доз вакцины. Речь идет о препарате "Спутник V". До конца года в планах значится производство еще более 2 миллионов доз.
Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург также заявлял, что вакцинация "Спутником V" может стартовать в начале следующего года. По его словам, принять участие в ней смогут все россияне вне зависимости от профессии. Он уточнил, что в январе – феврале планируют отгружать ежемесячно порядка 5–6 миллионов доз.
При этом до конца года планируется привить от коронавируса порядка 1,5 миллиона человек. В ходе пострегистрационных испытаний вакцины никаких новых побочных эффектов не было. Около 80% людей, сделавших прививку, не имеют никаких нежелательных реакций.
Голикова назвала сроки начала массовой вакцинации россиян от COVID-19
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