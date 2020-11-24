Роспотребнадзор спрогнозировал сезонный характер COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что коронавирус будет возвращаться каждый год, становясь особенно активным в холодное время года. Об этом она сообщила в ходе заседания Координационного совета уполномоченных по правам человека.

"Уже заметно, что у вируса становится более выраженная сезонность. В зависимости от холодного периода он был более активен в разных полушариях. Такое поведение характерно для респираторных вирусов с выраженной сезонностью. Это говорит о том, что он будет приходить ежегодно в холодное время года", – пояснила она.

Ранее Попова заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в России и напомнила о необходимости ношения масок и мытья рук. Также она отметила важность соблюдения социальной дистанции и призвала не посещать общественные места в случае отсутствия крайней необходимости.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 58,4 миллиона случаев заражения, свыше 1,385 миллиона человек скончались.

В России выявлено 2 138 828 случаев COVID-19, вылечился 1 634 671 человек, скончался 37 031.