В Москве за сутки госпитализировали 1 648 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице подтверждено 5 838 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб.
За последние сутки в Москве были госпитализированы 1 648 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в медицинских учреждениях города находятся 429 человек.
"Среди заболевших 40,0% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,2% – от 46 до 65 лет, еще 10,8% – от 66 до 79 лет. Также среди заболевших 4,9% – люди старше 80 лет, а 12,1% – дети", – говорится в сообщении Оперштаба.
Москвичам напомнили, что людям старше 65 лет и с хроническими заболеваниями необходимо соблюдать домашний режим.
За последние сутки в России выявили 24 326 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в России зарегистрировано 2 138 828 случаев (+1,2%) COVID-19.
Медицинский директор сервиса "Сбер Здоровье" Владислав Мохамед Али говорил, что выход на плато по COVID-19 ожидается к середине зимы. По его словам, пока ситуация осложняется холодном временем года и сезонным ростом заболеваемости пневмонией.
В России выявили 24 326 новых случаев заражения коронавирусом
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