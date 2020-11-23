Собянин заявил, что Москва насчитывает около 5 тыс запасных коек для пациентов с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице насчитывается около 5 тысяч запасных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

"В Москве продолжают напряженно, но стабильно оказывать все спектры медицинской помощи: экстренная помощь, плановая помощь, работа скорой помощи амбулаторного звена, поликлиническая помощь", – сказал мэр.

Собянин добавил, что в столице организована лучшая выявляемость заболевших коронавирусом по стране.

Ранее мэр осмотрел резервный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией на территории медицинского комплекса в Коммунарке. Для оказания помощи пациентам в медучреждении оборудовали 1,2 тысячи коек, из которых 300 коек отдали для реанимационного блока.

В начале октября в Москве заработали два временных госпиталя. Один находится в ледовом дворце "Крылатское", другой – в конгрессно-выставочном центре "Сокольники". Также пациентов принимают в развернутых госпиталях на ВДНХ и Каширском шоссе.

