Ученые передвинули выход на плато по COVID-19 к середине зимы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Медицинский директор сервиса "Сбер Здоровье" Владислав Мохамед Али рассказал, что выход на плато по COVID-19 ожидается к середине зимы, сообщает газета "Известия".

Он рассказал, что сейчас ситуацию осложняет холодное время года и сезонный рост заболеваемости пневмонией. Эксперт считает, что в данной ситуации нужно останавливать плановые мероприятия, в том числе диспансеризацию. При этом он подчеркнул, что для граждан с хроническими заболеваниями прием прекращать нельзя.

"Конечно, в данной ситуации нужно приостанавливать плановые мероприятия – например, такие как диспансеризация. Однако нельзя прекращать плановый прием пациентов с хроническими заболеваниями, поскольку другие болезни с приходом COVID-19 никуда не делись", – заявил врач.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов уверен, что все меры государства и регионов, направленные на предотвращение распространения коронавируса, являются необходимыми. Он подчеркнул, что с помощью таких мер, как ограничение работы по ночам клубов, ресторанов, соблюдение масочного режима и социальной дистанции, появляется возможность противостоять пандемии.

Ранее главный специалист Санкт-Петербурга и Северо-западного региона по медицинской генетике Владислав Баранов рассказал об опасности мутировавшего варианта COVID-19. По его словам, новый вариант коронавируса (20A.EU1), обнаруженный в Испании, одинаково заражает взрослых и детей. У пациентов с этим синдромом наблюдаются нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, а также кожные и неврологические симптомы.

Во всем мире, по данным ВОЗ, выявили более 51,8 миллиона случаев коронавируса, свыше 1,280 миллиона человек скончались. В России зафиксирован 1 880 551 случай COVID-19, вылечились 1 406 903 человека, скончались 32 443.

